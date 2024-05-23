Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы продукты, повышающие риск инсульта

Neurology: мороженое, фастфуд и газировка повышают риск инсульта на 8%

close
100%
Tunatura/Shutterstock

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне установили, что злоупотребление ультра-обработанными продуктами (фастфудом, чипсами, мороженым, сладкими газированными напитками) может повысить риск инсульта на 8%. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

Такой вывод ученые сделали, проведя анализ рациона питания 30 239 человек в возрасте 45 лет и старше. Сперва исследователи установили, сколько ультра-обработанных продуктов участники в среднем потребляли за день. К ультра-обработанной относится пища, произведенная в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов. Обычно она содержит большое количество соли, сахара и жиров. После сбора информации начался 11-летний период наблюдения за испытуемыми.

За это время у 768 человек были диагностированы когнитивные нарушения, а 1108 перенесли инсульт. Ученые подсчитали, что десятипроцентное увеличение количества употребляемых ультрапереработанных продуктов было связано с повышением риска развития когнитивных нарушений на 16%.

Также было установлено, что злоупотребление такой пищей может увеличивать вероятность инсульта на 8%. Одновременно с этим, у людей с большей долей необработанных и минимально обработанных продуктов в рационе (растительная пища, орехи, рыба, крупы), риск острого нарушения мозгового кровоснабжения был на 9% ниже.

Ранее был создан пластырь для ношения на виске, предсказывающий инсульт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами