Тюкавин вернулся в общую группу перед игрой с «Краснодаром»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин смог восстановиться после травмы голеностопа, полученной в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 20-летний форвард уже потренировался в общей группе перед отъездом в Краснодар на решающую игру чемпионата России против «Краснодара».

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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