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Ученые выяснили, почему появляются «блуждающие» мысли

Nature: блуждающие мысли генерирует особый паттерн мозговой активности

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Shutterstock

Ученые из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что блуждающие мысли или так называемые «грезы наяву» являются «самогенерируемой» мозговой активностью, которая зарождается в гиппокампе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые объяснили, что при «блуждании разума» мозг не получает и не обрабатывает информацию, а создает ее самостоятельно. Люди часто фантазируют о событиях, которые на самом деле не происходят (или не произошли), обрисовывая их различными подробностями.

Как отмечают исследователи, такое «самогенерируемое» состояние связано со специфическим паттерном мозговой активности, известным как резковолновая рябь (sharp-wave ripples). Эти колебания запускаются в гиппокампе, области мозга, которая участвует в создании и восстановления воспоминаний.

Исследование мозговой активности людей с эпилепсией показало, что резковолновые колебания в гиппокампе могут возникать ночью (предположительно во время сна). Кроме того, ученые выяснили, что такой паттерн работы мозга зачастую сопровождал умственную деятельность, требующую сосредоточенности (выполнение рабочих задач). При необходимости сконцентрироваться у испытуемых чаще возникали яркие блуждающие мысли.

По мнению исследователей, «блуждающий разум» в значительной степени связан с показателями интеллекта, а также с неврологическими и психическими аспектами аутизма и синдрома дефицита внимания.

Ранее в человеческом мозге нашли новый механизм распознавания эмоций.

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