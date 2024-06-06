Власти Финляндии заявили, что не нуждаются в постоянном присутствии войск НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции в Хельсинки заявил, что страна не нуждается в постоянном присутствии крупных сил НАТО на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы развеять некую идею о том, что мы разместим здесь целые бригады сил НАТО или США <...> Ничего подобного мы делать не будем, но приветствуем интенсивное проведение учений», — поделился Стубб.

Он добавил, что ряд инициатив НАТО, в которых участвует Финляндия, подразумевает присутствие в стране групп офицеров.

До этого Стубб в ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки заявил, что страна не намерена отправлять своих военных на Украину.

Он добавил, что Хельсинки ведет сотрудничество с другими членами НАТО в сфере финансовой и военной помощи Киеву, и уточнил, что Россия представляет угрозу для стран Прибалтики и Северной Европы.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.