Отец и сын сделали самый быстрый в мире дрон

В Южной Африке отец и сын создали самый быстрый в мире дрон, пишет издание UPI. Он способен разгоняться до скорости 804 км/ч.

Как рассказал Люк Белл и его отец Майк из Западного Кейпа, их модель получила название Peregreen 2. Дрон изготовлен из углеродного волокна, напечатанного на 3D-принтере, работает от аккумулятора и имеет дистанционное управление. В разработке также принимали участие специалисты инженерной компании, которые устраняли различные неполадки, возникшие в ходе испытаний.

Майк добавил, что имеет опыт в моделировании. Например, он строил стадион «Мбомбела», на котором проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2010 году. Люк же занимается тем, что создает контент на различных площадках и делает обзоры на камеры и дроны.

Ранее в Китае изобрели батарейку, способную работать 50 лет без подзарядки