Экс-игрок ЦСКА Тошич оценил приход Николича в клуб

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич позитивно воспринял новость о том, что Марко Николич возглавил клуб, передает «Спорт-Экспресс».

«Я очень рад, что такое специалист возглавил ЦСКА. Марко — человек, который выигрывал трофеи везде, где был. Очень надеюсь, что с приходом Николича будут лучшие времена», — сказал Тошич.

Николич в сезоне-2023/24 тренировал «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Команда выиграла под его руководством два трофея — Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата.

О том, что ЦСКА и Николич достигли соглашения, армейский клуб объявил 4 июня. 6 июня специалист заключил контракт с красно-синими. ЦСКА в завершившемся сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место. 3 июня пост главного тренера ЦСКА покинул Владимир Федотов, который возглавлял армейцев с 2022 года.

Сербский специалист работал в московском «Локомотиве» с мая 2020 года по октябрь 2021 года. Под его руководством «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне-2020/21.

Ранее Федору Смолову предрекли воссоединение с Николичем в ЦСКА.