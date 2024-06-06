В Адыгее соседи семьи, в которой родители истязали девочку, обвинили в ее гибели мать

В Адыгейске соседи семьи, в которой была до смерти избита трехлетняя девочка, считают, что ее истязала мать. Об этом порталу «Страсти» рассказала местная жительница.

По словам Марины, многие жители города не верят в то, что девочка скончалась после избиений отца. Соседи уверены, что ребенка могла истязать мать, к которой следствие пока не имеет претензий.

«Мать била ее шнуром, зарядкой от телефона. На ее теле были ссадины, порезы. Плюс ко всему, у ребенка были многочисленные ожоги тела на животе, на ножках. Соседи лично мне написали и сказали, что они слышали крики: «Мамочка, не бей, пожалуйста». Но есть и те, кто говорит, что криков не было. Сейчас есть версия, что мать, может, рот ей завязывала, чтобы она не кричала», — рассказала женщина.

Отец скончавшейся девочки предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он взял вину на себя. Проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего. Известно, что мать отдала девочку в детдом после рождения, но за два месяца до происшествия забрала ее.

Ранее на Камчатке педагоги школы спасли ребенка от истязаний отца.