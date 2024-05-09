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Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади

Собянин: фронтовики и труженики тыла внесли бесценный вклад в защиту Родины

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Владимир Гердо/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Главными гостями Парада Победы на Красной площади традиционно стали фронтовики и труженики тыла, которые внесли бесценный вклад в защиту нашей Родины», — написал мэр.

Он добавил, что парад Победы дает возможность очевидцам Великой Отечественной войны вспомнить своих боевых товарищей.

«Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим солдатам, мы никогда не забудем их подвиг», — отметил Собянин.

Напомним, 9 мая 2024 года отмечается 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

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