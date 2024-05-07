Инаугурацию президента России назвали стартом для новых изменений

Правительство Московской области продолжит работать на результат, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Московская область — один из опорных регионов страны. При поддержке президента стало возможно строительство современных парков, новых школ и детских садов и другие важные проекты», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, инаугурация президента на новый срок — это старт для новых изменений на благо страны и всех ее граждан.

«Мы все — команда, которая должна давать результат и оправдывать оказанное доверие. Вместе мы продолжим улучшать жизнь в стране и Подмосковье», — написал Воробьев.

Губернатор добавил, что в регионе по президентским нацпроектам строится множество объектов.

«Уверен, поддержка президента и наша работа позволят обеспечить перемены в Подмосковье, которых наши жители ждут», — заключил Воробьев.

Напомним, 7 мая 2024 года прошла инаугурация президента России Владимира Путина.