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Инаугурацию президента России назвали стартом для новых изменений

Андрей Воробьев: Московская область – один из опорных регионов России

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Пресс-служба администрации Московской области

Правительство Московской области продолжит работать на результат, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Московская область — один из опорных регионов страны. При поддержке президента стало возможно строительство современных парков, новых школ и детских садов и другие важные проекты», — отметил Воробьев.

По словам губернатора, инаугурация президента на новый срок — это старт для новых изменений на благо страны и всех ее граждан.

«Мы все — команда, которая должна давать результат и оправдывать оказанное доверие. Вместе мы продолжим улучшать жизнь в стране и Подмосковье», — написал Воробьев.

Губернатор добавил, что в регионе по президентским нацпроектам строится множество объектов.

«Уверен, поддержка президента и наша работа позволят обеспечить перемены в Подмосковье, которых наши жители ждут», — заключил Воробьев.

Напомним, 7 мая 2024 года прошла инаугурация президента России Владимира Путина.

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