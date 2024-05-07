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В Кузбассе открылся сезон сбора весенних грибов

Сезон сбора весенних грибов открылся в Кемеровской области

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Depositphotos

В Кемеровской области начался сезон весенних грибов, в регионе уже можно собирать съедобные сморчки и сморчковую шапочку, которые относятся к семейству сморчковые. Об этом сообщает Сiбдепо.

По его данным, грибы можно встретить в лиственных, чаще березовых или осиновых лесах. При этом для их сбора необязательно брать с собой нож, потому что они легко отламываются у основания ножки и при этом оставляют ровный «срез». Помимо этого, в лесах региона можно найти другие весенние грибы — строчки.

«Специалисты-микологи утверждают, что строчок гигантский съедобен, а вот строчок обыкновенный — ядовит. Поэтому неопытным грибникам, которые не могут их различить, лучше остерегаться строчков», — уточнили в сообщении.

Заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов до этого говорил, что в местах, где присутствуют факторы промышленного загрязнения, категорически запрещено грибы. Он также напомнил, что все грибы необходимо обрабатывать, причем у каждого вида есть свои особенности и правила обработки.

Ранее были названы полезные продукты, которые можно собрать весной в лесу.

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