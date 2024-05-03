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Новорожденных диких лисят перепутали с брошенными котятами и принесли ветеринарам

UPI: в США перепутали новорожденных лисят с выкинутыми на улицу котятами

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azhumane/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США неравнодушные люди перепутали диких лисят с бездомными котятами и принесли их в ветеринарную клинику, пишет издание UPI.

Как рассказали зоозащитники из Аризоны, в ветеринарную клинику пришел мужчина, у которого с собой была пара, как он думал, котят. Незнакомец рассказал, что нашел их на улице и подумал, что их кто-то выкинул. Однако когда специалисты осмотрели животных, они поняли, что произошла ошибка.

Оказалось, мужчина нашел не котят, а лисят, причем диких, которым домашний уют противопоказан. Ситуацию усложняло и то, что американец, скорее всего, оторвал их от матери, поэтому ветеринары теперь не смогут ее найти.

Было решено, что лисята останутся под наблюдением врачей, а когда повзрослеют, их отпустят обратно в дикую природу.

«Мы знаем, что первый инстинкт при виде котят — броситься на помощь. Но на самом деле лучшее, что мы можем сделать, — это оставить их до возвращения матери», — добавили специалисты.

Ранее британец рассказал, что вылечил лису от тяжелой болезни и подружился с ней.

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