Россияне рассказали, как будут отмечать Пасху в 2024 году

Больше половины россиян (56%) планируют отметить Пасху в кругу семьи. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного компанией «Сибирский Банный Чан». В опросе приняли участие 1260 граждан РФ в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно исследованию, более чем для трети граждан (36%) Пасха — один из главных семейных праздников. 31% респондентов считают, что праздник имеет религиозное значение. Для 17% — это важная культурно-историческая традиция. 16% опрошенных не относят данное событие к значимым.

«Все так или иначе празднуют по разному: 56% респондентов хотят провести время в кругу семьи, 20% совсем не намерены участвовать в праздновании, 13% планируют отмечать самостоятельно дома или в храме, лишь 11% — в кругу друзей», — говорится в исследовании.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что более половины (55%) россиян красят яйца к Пасхе с помощью луковой шелухи, которая придает им красновато-коричневый оттенок. При этом 22% респондентов отдают предпочтение покупным красителям, потому что считают такую покраску бюджетной и оригинальной. Еще 12% покупают наклейки.

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