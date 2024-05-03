Врач рассказала, какие средства для кожи стоит использовать в конце весны

С приходом солнечных дней коже требуется особая забота и изменение ухода. Прежде всего стоит перейти с питательных средств на увлажняющий крем. Такой совет в беседе с РИАМО дала косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

«Также следует использовать сыворотки с антиоксидантами, например, с витамином С, а также гиалуроновые сыворотки, чтобы дополнительно защитить кожу от воздействия солнечных лучей. Обязательно используем SPF-средства», — отметила Андрян.

Она добавила, что людям, склонным к пигментации, следует использовать SPF-средства круглый год. Осенью и зимой, по ее словам, достаточно SPF-кремов с индексом 10-15, но с наступлением весны стоит перейти минимум на SPF-30, а пациентам с пигментацией и вовсе на SPF-50.

До этого Андрян предупреждала, что при обгорании на солнце разрушается защитный барьер кожи, из-за чего может снизиться иммунитет. Особенно, по ее словам, это касается детей.

Врач также подчеркнула, что особенно аккуратными стоит быть людям с большим количеством родинок, поскольку у них есть предрасположенность к появлению новообразований.

Ранее дерматолог рассказала, что у любителей загорать на солнце признаки фотостарения кожи могут проявляться раньше.