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Премьер Венгрии раскритиковал слова глав ЕС о распространении войны в Европе

Орбан: разговоры лидеров стран ЕС о войне в Европе показывают их намерения

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Virginia Mayo/AP

Разговоры лидеров стран Евросоюза о войне в Европе показывают их реальные намерения. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он напомнил про недавнее высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что распространение войны на Европу больше не фантазия. Также Орбан привел в пример слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что у конфликта нет дипломатического решения и его можно решить только через войну.

Он предупредил, что слова лидеров — не пустой звук, а реальные политические намерения и размышления. Венгерский премьер считает, что Европа играет с огнем.

До этого немецко-финский бизнесмен Ким Дотком предупредил, что западные страны приближают третью мировую войну из-за своих угроз отправки военных на Украину. Он отметил, что с момента, когда солдаты НАТО начнут непосредственно участвовать в боях на Украине, «пути назад уже не будет».

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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