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Житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину

Гладков: мужчина погиб при попытке разобрать мину в селе Вторая Наумовка

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Евгений Биятов/РИА Новости

В селе Вторая Наумовка Белгородского района мужчина скончался при детонации противопехотной мины, которую он пытался разобрать. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В указанном населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации, там не должны находиться жители, отметил глава региона.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

«Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей!» — призвал Гладков.

2 мая белгородский губернатор информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дрон сбросил на территорию села взрывное устройство, в результате чего было повреждено одно частное жилое домовладение.

До этого мэрия Белгорода сообщала, что в преддверии Пасхи специалисты проверяют белгородские кладбища на наличие взрывоопасных предметов. В праздничный день охрана кладбищ будет усилена с задействованием полиции, Росгвардии, а также сил самообороны и народных дружин.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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