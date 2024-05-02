Житель Белгородской области погиб при попытке разобрать противопехотную мину

В селе Вторая Наумовка Белгородского района мужчина скончался при детонации противопехотной мины, которую он пытался разобрать. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В указанном населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации, там не должны находиться жители, отметил глава региона.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

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«Если вы пытаетесь разобрать мину, шансов выжить у вас нет – вы погибнете сами и погубите своих близких! Ни в коем случае так не делайте и не учите этому детей!» — призвал Гладков.

2 мая белгородский губернатор информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Дрон сбросил на территорию села взрывное устройство, в результате чего было повреждено одно частное жилое домовладение.

До этого мэрия Белгорода сообщала, что в преддверии Пасхи специалисты проверяют белгородские кладбища на наличие взрывоопасных предметов. В праздничный день охрана кладбищ будет усилена с задействованием полиции, Росгвардии, а также сил самообороны и народных дружин.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.