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Многодетный россиянин пытался помириться с женой с помощью ножа и угроз

В Новосибирской области мужчина пытался помириться с женой с помощью ножа

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Новосибирской области отец троих детей пытался помириться с женой с помощью ножа и угроз. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на подписчицу.

Как рассказала женщина, 2 мая житель села Толмачево приехал в местную кофейню — при себе у него были нож и несколько перцовых баллончиков. Угрожая окружающим, он потребовал, чтобы ему привезли жену. При этом он применил баллончики к посетителям точки питания. В итоге дебошира забрали в полицию, но, по словам женщины, через несколько часов отпустили.

По словам собеседницы канала, знакомой с ситуацией, в конце 30 апреля мужчина уже набрасывался с ножом на супругу, угрожал ей, их троим совместным детям, а также теще. Потерпевшая вызывала на место конфликта правоохранителей и написала на него заявление.

«На данный момент гражданин находится в отделе полиции «Новосибирский» ГУ МВД России по Новосибирской области. Заявления поступали как на гражданина, так и от гражданина. По всем принятым заявлениям проводится проверка», — рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Ранее в США мужчина столкнул с обрыва машину с женой и детьми.

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