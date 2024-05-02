Макрон назвал три угрозы существованию Европы

Современная Европа сталкивается с тройной угрозой ее существованию, для противостояния которым необходима новая парадигма развития. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому изданию The Economist.

«Тройная экзистенциальная угроза для нашей Европы выглядит следующим образом: военные риски и угрозы безопасности, экономическая угроза нашему процветанию, экзистенциальные риск внутренней несогласованности и подрыва функционирования наших демократических систем» — отметил французский лидер.

Он также подчеркнул, что из-за пандемии европейцы недооценили эти риски. Хотя Европа и начала на них реагировать, она делала это очень медленно и слишком слабо, добавил политик.

Макрон заявил, что ответ на тройную угрозу требует выстраивания новой «геополитической, экономической и общественной парадигмы в Европе». Отвечая на вопрос об угрозе Европе, глава Франции признал, что «все может развалиться очень быстро» из-за недовольства текущей ситуацией и растущей популярности радикальных движений.

2 мая президент Франции в очередной раз сообщил, что не исключает отправки военнослужащих на Украину.

Ранее Макрон высказался о будущих отношениях Европы и России.