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В Киргизии грузовик сбил 29 детей

Минздрав Киргизии: грузовик без водителя сбил 29 детей, трое в тяжелом состоянии

Мини-грузовик без водителя сбил 29 детей на празднике в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Об этом сообщили в местном минздраве, пишет РИА Новости.

«В результате наезда пострадали 29 детей. Трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию с оказанием помощи пострадавшим под личный контроль», — говорится в сообщении.

Уточняется, что припаркованное авто неожиданно начало движение, скатываясь по склону, авто сбило детей. В этот момент пострадавшие готовились на празднике рассказывать киргизский национальный эпос «Манас». Сообщается, что водителя за рулем грузовика не было.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге водитель устроил ДТП, не справившись с управлением при проезде «лежачего полицейского».

Авария произошла на пересечении Благодатской и Походной улиц. Водитель седана ВАЗ-2107 наехал на искусственную неровность, задел автомобиль Toyota Camry, а затем врезался в дорожное ограждение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге коляска с младенцем упала при резком торможении автобуса.

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