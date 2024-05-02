Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальных заморозках

К Москве приближается циклон с Баренцева моря, который принесет с собой похолодание, рассказал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Сейчас аномалия движется по Приволжскому округу и Уралу, отметил он в беседе с RT.

Сегодня в столице воздух максимально прогреется до 12-14 градусов тепла, ночью температура опустится до 1-3 градусов выше нуля, рассказал Цыганков. Завтра днем в столице ожидается от +8 до +10 градусов. Самой холодной станет ночь на 4 мая – будет от 0 до +2 градусов в Москве и до –2 градусов по области, предупредил синоптик.

В субботу в городе пройдет кратковременный дождь, температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла, а в ночь на воскресенье снова опустится до +4…+6 градусов. В воскресенье будет от +8 до +13 градусов, а в ночь на понедельник вернутся заморозки, и температура воздуха опустится до -2...+3 °С, рассказал Цыганков. В первый рабочий день на следующей неделе, по его прогнозу, ожидается 6-10 градусов тепла.

Напомним, синоптики предупреждали, что в столице ожидается понижение температуры в ближайшие дни на фоне перемещения воздушных масс с севера Якутии.

Ранее москвичам спрогнозировали на День Победы похолодание из-за циклона с Таймыра.