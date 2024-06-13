Замглавы администрации президента награжден орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя руководителя президентской администрации Магомедсалама Магомедова Орденом Александра Невского. Указ об этом опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе указано, что Магомедов удостоен награды за многолетнюю безупречную госслужбу.

В конце мая Путин вручил награды бывшим членам правительства. Орденом «За заслуги перед отечеством» были награждены экс-министр энергетики Николай Шульгинов и ранее возглавлявший министерство спорта Олег Матыцин. Орден Почета получила бывший вице-премьер Виктория Абрамченко.

До этого стало известно, что глава государства подписал указ о введении нового почетного звания — «Заслуженный работник избирательной системы РФ», которое будут присваивать членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.