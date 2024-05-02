Родителям объяснили, как смотреть фильмы о войне с детьми

Родителям стоит начинать приобщать детей к просмотру фильмов о войне с советских картин, потому что современные могут содержать сцены насилия и травмировать психику ребенка. Об этом «Москве 24» рассказала педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Марина Попова.

По ее словам, с 12 лет можно посмотреть художественные фильмы «А зори здесь тихие» или «Офицеры», а также современные картины, например, «Солдатик». Перед просмотром эксперт советует объяснить ребенку, что в фильме будут присутствовать сцены, которые могут вызвать печаль, грусть и сопереживание героям, а также радостные и позитивные моменты. После просмотра кино Попова рекомендует поинтересоваться у детей, какие эмоции испытывали герои фильма, а какие — они сами.

«Говорить с детьми о войне нужно как о чем-то личном. Ведь Великая Отечественная война была личной трагедией каждого человека. Можно рассказать ребенку, как и где воевал прадед, какой была жизнь в тылу, можно посмотреть фотографии из семейного альбома. Современные дети знают не так много героев Великой Отечественной войны, как хотелось бы. Родители, бабушки могут восполнить этот пробел», – заключила она.

Старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина в статье «Газеты.Ru» до этого порекомендовала родителям поощрять дискуссии, которые учат детей обосновывать собственное мнение, рассматривать альтернативы и оценивать аргументы, чтобы развивать у них критическое мышление.

Ранее сообщалось, что ветераны Великой Отечественной войны смогут оформить бесплатный перелет «Аэрофлотом».