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В столице Мордовии загорелся склад с макулатурой

В мордовском Саранске произошел пожар на бумажном складе

В столице Республики МордовияСаранске — произошел пожар на складе с бумагой и макулатурой. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, площадь возгорания составляет порядка 2 тыс. квадратных метров.

По данным ведомства, пожарные уже занимаются ликвидацией огня, объявшего территорию ангара.

«Дальнейшая информация уточняется», — заключается в публикации.

Некоторое время назад в подмосковном Ногинске загорелась кровля швейной фабрики. В процессе борьбы с огнем пожарные эвакуировали из горящего здания 20 человек. Согласно данным ведомства, огонь охватил 3,6 тыс. кв. метров кровли здания. Данных о пострадавших не поступало. Эксперты установят причину произошедшего.

Ранее сильный пожар произошел в Киеве.

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