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В Черном море проходят учения расчетов противоподлодочной обороны

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об учениях расчетов ППДО в Черном море

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о продолжающихся учениях Черноморского флота. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Сообщается, что тренировки будут продолжаться в районе Северного и Южного молов до 21:00 по мск. Расчеты противоподлодочной и противодиверсионной обороны (ППДО) будут проводить тренировки со стрельбой из нескольких видов стрелкового оружия.

Стрелковым оружием называют оружие калибром менее 20 мм — пистолеты и револьверы, винтовки и автоматы, карабины и ружья, а также ручные пулеметы и пистолеты-пулеметы.

До этого Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА на Севастополь стрелковым оружием.

27 апреля Развожаев сообщил об учениях расчетов ППДО в районе мыса Херсонес. Также учения в этом же районе проходили 26 апреля.

Ранее Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя учениями военных.

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