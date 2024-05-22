Ученые нашли способ выявить рак желудка задолго до появления симптомов

Выявить рак желудка задолго до появления симптомов потенциально можно путем оценки микробного состава полости рта с помощью специального медицинского ополаскивателя. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси.

Рак желудка занимает четвертое по летальности место среди всех онкологических заболеваний. Этот вид рака особенно опасен, поскольку его симптомы часто имитируют другие, менее серьезные состояния. Это означает, что заболевание часто выявляется слишком поздно.

В ходе исследования с участием 98 человек с предраковыми состояниями органов пищеварения, раком желудка и здоровых добровольцев органов пищеварения ученые обнаружили, что бактериальное разнообразие в желудке и во рту взаимосвязано.

Также исследователи установили, что у всех трех групп испытуемых наблюдались существенные различия в микробиомах полости рта. В частности, у пациентов количество бактерий rothia, leptotrichia и lactobacillus было выше. В целом ученые выделили 13 типов бактерий-биомаркеров, различия в популяции которых могут свидетельствовать о раннем развитии раковых и предраковых состояний.

По словам исследователей, упростить обнаружение бактерий-биомаркеров может использование медицинского ополаскивателя для рта в кабинете врача. Чтобы установить, какими характеристиками и индикаторами должно обладать такое средство диагностики, нужны дополнительные исследования.

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