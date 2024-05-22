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Путин разрешил самоликвидироваться американскому банку

Путин разрешил American Express Bank провести добровольную ликвидацию

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил American Express Bank провести мероприятия по добровольной ликвидации. Об этом говорится в распоряжении российского президента, которое опубликовано на официальном портале публикации правовых актов.

«Разрешить проведение обществом с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» мероприятий по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ», — сказано в распоряжении.

Вечером 22 мая Путин поручил правительству до 1 октября 2024 года утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 российских регионов, нуждающихся в повышении ряда показателей.

В этот же день президент России попросил Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработать и утвердить обновленную стратегию деятельности агентства с учетом участия в реализации национальных проектов.

До этого Путин поручил организовать отдых для пострадавших от паводка весной 2024 года детей.

Ранее король Бахрейна отметил выдающийся прогресс России в экономике.

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