Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина хочет построить заграждения вдоль линии фронта

Власти Украины хотят построить 10 тыс. км заграждений вдоль линии фронта

close
100%
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Власти Украины планируют построить до 10 тыс. км невзрывных заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на неназванные источники в министерстве обороны страны.

По данным собеседника издания в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), в текущий момент ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву, но большая часть первоочередных мер была выполнена.

Он добавил, что украинская сторона постепенно наращивает темпы строительства.

По информации издания, общая протяженность линии боевого соприкосновения на 19 мая составляла 3750 км.

До этого министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава модернизирует и усиливает восточную границу, где страна граничит с Белоруссией.

По его словам, заграждение модернизируется, усиливается, МВД и администрация президента принимает «очередные решения» в целях безопасности и непроходимости польской границы.

Ранее сообщалось, что Польша не будет принимать нелегалов в рамках «Пакта о миграции».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами