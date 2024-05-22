Украина хочет построить заграждения вдоль линии фронта

Власти Украины планируют построить до 10 тыс. км невзрывных заграждений, которые будут расположены вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает издание Liga.net со ссылкой на неназванные источники в министерстве обороны страны.

По данным собеседника издания в генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ), в текущий момент ситуация со строительством укреплений складывается не так хорошо, как хотелось бы Киеву, но большая часть первоочередных мер была выполнена.

Он добавил, что украинская сторона постепенно наращивает темпы строительства.

По информации издания, общая протяженность линии боевого соприкосновения на 19 мая составляла 3750 км.

До этого министр национальной обороны, вице-премьер правительства Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава модернизирует и усиливает восточную границу, где страна граничит с Белоруссией.

По его словам, заграждение модернизируется, усиливается, МВД и администрация президента принимает «очередные решения» в целях безопасности и непроходимости польской границы.

Ранее сообщалось, что Польша не будет принимать нелегалов в рамках «Пакта о миграции».