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Врач рассказал, сколько чашек кофе можно пить в день

Кардиолог Емельянов: без опасности для жизни можно пить три чашки кофе в день

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Безопасная доза кофеина в день — не более трех чашек кофе. Об этом Aif.ru рассказал врач-кардиолог высшей категории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Александр Емельянов.

Летальный исход из-за передозировки кофеина неоднократно описан в медицинской литературе, рассказал врач. При этом почти все известные случаи связаны с проблемами с сердцем. Безопасная доза кофеина для взрослого человека — до 400 мг в день, что эквивалентно 3 чашкам кофе. Чрезмерное потребление может вызвать бессонницу, головную боль, нервозность, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца.

Легко переборщить с кофеином любителям энергетиков: в банке содержится до 150-160 мг. Также они могут содержать дневную норму сахара. Это усиливает бодрящий эффект кофеина, но на короткое время. Через несколько часов наступает состояние истощения. При частом употреблении энергетики могут привести к сахарному диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям, предупредил врач.

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