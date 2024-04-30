Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный курганец попытался добраться на дачу вплавь в паводок

В Кургане спасатели помогли пьяному мужчине, хотевшему доплыть на дачу в трусах

В Кургане спасатели помогли пьяному мужчине, который попытался в паводок доплыть на дачу в одних трусах. Историю рассказал местный Telegram-канал «Курган».

Сообщалось, что мужчина смог доплыть до дачи, но столкнулся со сложностями на обратном пути, передвигаясь в холодной воде. После того, как спасатели на лодке вытащили его из воды, они передали мужчину его жене. Тот почти не пострадал, если не считать небольшого пореза на ноге.

До этого курганский губернатор Вадим Шумков сообщил о снижении интенсивности паводка на Тоболе ниже Кургана.

По словам Шумкова, поток воды постепенно теряет свою силу и скорость вследствие того, что расширяющаяся ниже по течению пойма забирает часть воды. Несмотря на улучшение ситуации, чиновник призвал граждан не терять бдительность из-за сохранения угрозы.

Позднее чиновник напомнил, что в ходе подготовки к паводку в Кетовском, Белозерском муниципальных округах и городе Кургане было пробурено несколько тысяч скважин, чтобы повысить впитываемость воды почвой.

Ранее в Курганской области выплаты из-за паводка получили более пяти тысяч жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами