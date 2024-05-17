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Нидерландский клуб избавился от российского владельца

Нидерландский «Витесс» избавился от российского владельца Ойфа

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Валерий Левитин Кредит/РИА Новости

Независимый лицензионный комитет Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) одобрил передачу акций владельца «Витесса» Владимира Ойфа независимому фонду, который должен перепродать клуб. Об этом передает телеканал NOS.

«Витесс» рисковал потерять профессиональный статус, если бы клубом продолжал владеть Ойф. В апреле с клуба сняли 18 очков за то, что он не соответствовал правилам лицензирования, неверно указав источники финансирования. Клуб досрочно вылетел из Эредивизи.

Решение об отзыве профессиональной лицензии у «Витесса» отложено до конца следующей недели. Также у клуба есть долг в размере €19 млн. Вопрос с долгом также предстоит решить клубу.

Ойф вошел в наблюдательный совет в 2016 году. Через два года он стал владельцем команды.

Чемпионом Нидерландов досрочно стал ПСВ из Эйндховена. Серебряные медали заработали игроки «Фейеноорда» из Роттердама. «Твенте» и АЗ определят в последнем туре обладателя бронзовых наград.

Ранее сообщалось о том, что гранд испанского футбола интересуется Константином Тюкавиным.

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