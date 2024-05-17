Нетребко вернется на сцену вступившейся за нее Берлинской оперы

Оперная певица Анна Нетребко сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вернется на сцену Берлинской государственной оперы в следующем театральном сезоне.

«Уже в сентябре я вернусь на сцену Берлинской оперы в новую постановку оперы Набукко. А также, в мае исполню «Трубадура»! Две прекрасные вердиевские оперы», — призналась исполнительница.

Этой новостью восхитился исполнитель Филипп Киркоров, который оставил комментарий под постом с фразой: «Вау!».

В сентябре 2023 года интендант Берлинской оперы Маттиас Шульц в интервью радиостанции RBB встал на защиту Анны Нетребко на фоне критики российской певицы. Он заявил, что в текущей ситуации руководители культурных учреждений должны следить за тем, чтобы из артистов не делали козлов отпущения.

Шульц напомнил, что Нетребко четко выразила свою проукраинскую позицию. По его мнению, сотрудничество дивы с Берлинской оперой можно назвать «важным сигналом».

До этого в театре отмечали, что продолжат работу с российской исполнительницей, поскольку она не осуществляла в последнее время свою деятельность на территории России и не собирается делать этого в скором времени.

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