Клава Кока подогрела слухи о расставании с возлюбленным: «Нет парня — нет проблем»

Певица Клава Кока в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнула на расставание с блогером и моделью Александром Повериным.

«Нет парня — нет проблем», — написала Кока на нейтральном фоне.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

8 мая Клава Кока спровоцировала слухи о проблемах в отношениях. Однако в шоу «ДИРЕКТ» Поверин показал переписку с артисткой, где было даже намека на конфликт. Пара отправляла друг другу милые видео.

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