Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клава Кока подогрела слухи о расставании с возлюбленным: «Нет парня — нет проблем»

Певица Клава Кока намекнула, что рассталась с бизнесменом Александром Повериным

close
100%
klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнула на расставание с блогером и моделью Александром Повериным.

«Нет парня — нет проблем», — написала Кока на нейтральном фоне.

Поверин и Кока познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала Поверина.

После окончания проекта «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Она хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей. Она уверена, что одним ребенком «точно не отделается».

8 мая Клава Кока спровоцировала слухи о проблемах в отношениях. Однако в шоу «ДИРЕКТ» Поверин показал переписку с артисткой, где было даже намека на конфликт. Пара отправляла друг другу милые видео.

Ранее стало известно о романе Анжелины Джоли с двумя мужчинами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами