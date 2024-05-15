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США выделят Украине еще $2 млрд военного финансирования

Блинкен: США выделят Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США выделят Украине дополнительно $2 млрд военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Уточняется, что новый фонд США для помощи Украине обеспечит как закупки Киевом оружия у других стран, так и развитие ВПК самой Украины.

До этого сообщалось, что Украина на фоне продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешение на нанесение ударов по территории России американским оружием.

По данным издания Politico, украинские политики утверждают, что именно политика США удерживала их от нанесения ударов по позициям РФ. В администрации Байдена до сих пор не хотят давать Киеву разрешение на это. Один из собеседников издания подчеркнул, что американская помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории.

Ранее Блинкен заявил, что США введут Украину в НАТО.

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