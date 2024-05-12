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В Белгороде снова объявлена ракетная опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

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Shutterstock/Oleg Elkov

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

ТАСС сообщило, что после запуска сирены в городе прозвучали несколько взрывов.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЧС показало видео спасения мужчины из-под завалов в Белгороде.

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Обрушение дома в Белгороде
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