Тело восьмого погибшего достали из-под завалов жилого дома в Белгороде

Спасатели извлекли тело восьмого погибшего из-под завалов рухнувшего многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России в Telegram.

«Найден еще один погибший», — указывается в публикации.

До этого подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда.