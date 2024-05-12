Зеленский назвал самые «жесткие» места боев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстановка на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) является самой сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Особое внимание-Харьковщине. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий.

Неизменное внимание также другим направлениям боевых действий — не менее обостренные сейчас донецкие направления. Покровское направление, несмотря ни на что, наиболее жесткое. Только за эти сутки именно на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений. Также жесткие Лиманское, Времевское направления, Краматорское, Купянское», — написал глава государства.

12 мая подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский был крайне обеспокоен, когда узнал о начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

12 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

Ранее власти Харьковской области обвинили в воровстве денег на фортификации.