Врач назвал полезные виды фастфуда

В сетевых ресторанах фастфуда лучше отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов.

Не любой фастфуд однозначно вреден, отметил врач. Практически в любом заведении можно найти салаты, которые рекомендуют все диетологи. Из более питательных блюд можно выбрать ролл в пресной лепешке. Предпочтение следует отдавать курице, а не свинине или говядине.

Картофель также можно есть, но лучше выбрать печеный, а не приготовленный во фритюре. Соусы на основе майонеза следует заменить на кетчуп или горчицу. Также нужно избегать сладких газированных напитков из-за избытка сахара. Врач рекомендовал минеральную воду, чай, кофе без молока и сахара.

До этого врач рассказал, что цельнозерновой хлеб не вреден, хоть и относится к ультраобработанным продуктам. Злоупотребление ими было связано с повышенным риском многих заболеваний. Однако зерновой хлеб содержит клетчатку (полезные пищевые волокна), калий, магний, железо.

Ранее был найден фактор, повышающий риск летального исхода при ожирении в три раза.