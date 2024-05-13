Названы преимущества впервые уничтоженной в зоне СВО итальянской гаубицы

Итальянская гаубица Melara, которая впервые была уничтожена российскими военными в зоне СВО, имеет высокую дальность, что создает проблемы в контрбатарейной борьбе, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

«Дальность у них приличная, до 40 километров. Для нас это представляет определенную проблему с точки зрения контрбатарейной борьбы», — заметил военный эксперт.

Он подчеркнул, что самоходная гаубица Melara имеет традиционный НАТОвский калибр 155 мм. По его словам, данная модель долгое время не появлялась на поле боя, так как ВСУ использовали преимущественно французские, английские и немецкие образцы.

До этого, как отметил военный, поставки итальянского вооружения были незначительными. Дандыкин предположил, что Италии указали на это, поэтому Рим вынужден был передать Киеву гаубицы.

13 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России впервые уничтожили 105-мм гаубицу Melara Мod 56 итальянского производства на Южном направлении.

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