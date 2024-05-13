Названы пять надежных иномарок с пробегом за 1 млн рублей

На российском рынке «вторички» нашли надежные седаны с «автоматом», которые можно приобрести за 1 млн рублей. Об этом пишет журнал «За рулем».

За указанную стоимость россиянин может найти на рынке Skoda Rapid в возрасте 7-9 лет с пробегом 150-200 тыс. км. Издание рекомендует отдать предпочтение лифтбекам с 1,6-литровым двигателем на 110 л.с. и шестиступенчатым гидроавтоматом AQ160 на 250 тыс. км. Самым надежным вариантом будут модели до 2014 года.

Издание предлагает обратить внимание на Hyundai Solaris первого поколения до 2017 года выпуска. Пробег у них может быть меньше 150 тыс. км. Также за указанную сумму реально найти Kia Rio третьего или четвертого поколения. Издание рекомендует выбирать мотор на 1,4 л с четырехступенчатый A4CF1.

В список надежных машин с «автоматом» вошел и Datsun on-Do, который оснащен 8-клапанным 1,6-литровым двигателем на 87 л.с. и Jatco. За 1 млн рублей пробег составит до 80 тыс. км, возраст варьируется от 4 до 5 лет.

Также издание отметило Mazda3 второго поколения в рестайлинговом кузове, которые выходили в свет до 2013 года. У этой модели надежная подвеска. За 1 млн рублей продают модель с бюджетным мотором MZR Z6 на 1,6 л и 105 л.с.

До этого были названы пять лучших китайских автомобилей в России. Автоэксперты рекомендовали обратить внимание на Tank 500 Urban. Это гибридный автомобиль с большим количеством внедорожных настроек. Также в список лучших вошли Chery Tiggo 8 Pro Max и пикап Dongfeng DF6. Последняя модель отлично подойдет водителям, которые хотели бы стать дальнобойщиками, говорят специалисты.

Также стал известен список самых продаваемых в России кроссоверов и внедорожников. По данным экспертов, рейтинг возглавил компактный кроссовер Haval Jolion. Вторую строчку в топе заняла Lada Niva Travel. За ним следует Geely Monjaro.

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