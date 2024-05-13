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В Британии раскрыли цель наступления ВС РФ в Харьковской области

Sky: ВС РФ в Харьковской области делают буферную зону для безопасности Белгорода

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что наступлением в Харьковской области ВС РФ стремятся создать «буферную зону», чтобы обезопасить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Sky News.

«Военные цели России в этом новом наступлении, судя по всему, заключаются в создании буферной зоны для защиты российского пограничного города Белгорода. Этот логистический центр для российских военных действий находится в пределах досягаемости артиллерии Украины», — считает Белл.

По его словам, Россия также стремится обеспечить возможность артиллерии находиться в пределах досягаемости Харькова.

В то же время Белл отметил, что «поле боя – это динамичная среда, и Россия имеет в резерве значительные силы, «чтобы извлечь выгоду из любого импульса, достигнутого в ходе нынешнего наступления».

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее стало известно о переброске под Харьков дополнительных резервов ВСУ.

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