Фонд «Наша правда» подвел промежуточные итоги проделанной работы за год

Фонд «Наша правда» с начала работы в 2023 году собрал более 1,773 млн рублей. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия».

Отмечается, что на его нужды 1, 213 млрд рублей были направлены учредителем фонда «Дар». Остальная сумма была пожертвована другими коммерческими и некоммерческими организациями, а также гражданами.

«С самого начала своей работы фонд закупает и отправляет бойцам гуманитарную помощь, технику, автотранспорт и другие грузы, которые формируются на основе запросов от военнослужащих с линии фронта», — говорится в сообщении.

Кроме того, в фонд поступают запросы от подразделений РФ, обществ ветеранов на территории России, организаций и органов управления новых территорий России.

Из промежуточного отчета фонда, опубликованного в преддверии 9 Мая следует, что фонд потратил на воинские подразделения в районе СВО более 1,62 млрд рублей из общей суммы поступивших денег за год. При этом в скором времени планируется потратить на эти нужды еще 153 млн рублей.

Отмечается, что на эти деньги был закуплен большой объем спецтехники и оборудования, которые поступили в подразделения различных армий, включая Херсонское, Запорожское, Луганское и Донецкое.

На текущий момент бойцам СВО переданы 7680 квадрокоптеров, 959 приборов ночного видения, прицелов и глушителей, различные системы противодействия дронам, 31 автомобиль, 15 снегоболотоходов и 6 лодок, а также другая техника.

Как подчеркнули в «Единой России», все грузы в короткий срок доставляются при поддержке партии и «Молодой гвардии Единой России».