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Врач рассказал, кому стоит отказаться от шашлыка

Врач Белоусов: шашлык не рекомендуется детям до 10 лет

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Shutterstock

Шашлык не рекомендуется употреблять детям до 10 лет, а также людям с заболеваниями печени, пищеварительной системы, поджелудочной железы и почек. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При приготовлении шашлыка избегайте пережаривания мяса и контакта жира с огнем, чтобы предотвратить образование вредных веществ. Подгоревшие участки мяса следует обрезать. Употребляйте шашлык в разумных количествах и сочетайте с овощами, зеленью и хлебом темных сортов», — посоветовал Белоусов.

Он добавил, что переедание шашлыка, особенно жирного, может привести к неприятным ощущениям и трудностям в переваривании.

До этого Белоусов объяснил, почему не стоит покупать замаринованный шашлык. По его словам, приобретая готовые кусочки, сложно определить свежесть мяса.

Он также отметил, что выбирая мясо для шашлыка на рынке, важно обратить внимание на несколько параметров. По его словам, важно, чтобы животное было молодым, мякоть имела розовый цвет и содержала жирок. Свежесть и отсутствие замораживания обязательны.

Ранее россиян предупредили о возможных нарушениях при готовке шашлыков.

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