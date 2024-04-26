Политологи обсудили формирование нового мирового порядка

Для формирования многополярного мира важны обоюдополезные инициативы между странами, считает болгарский политолог Нако Стефанов, принявший участие в международной научной конференции «Переход к многополярности и формирование нового мирового порядка». Эксперта цитирует газета «Взгляд».

«Например, Москва могла бы на площадке Совбеза ООН поддержать нашу инициативу о создании в Болгарии «территории мира». Это позволило бы убрать из страны все иностранные военные базы», — заявил Нико Стефанов.

По его мнению, это нашло бы поддержку и у ряда болгарских политических партий, а также местного населения.

«Таким образом, Россия и Болгария сделали бы важнейший шаг навстречу друг другу и формированию многополярного мира, а, значит, это было бы и в интересах российской общественности», — полагает эксперт.

Политолог также рассказал, что исполнительная власть Болгарии на данном этапе придерживается евроатлантических идей, однако, по его мнению, это не соответствует взглядам граждан на будущее государства.

«У нас примерно две трети жителей страны поддерживают идею о «территории мира», а также хорошо относятся к России», — Стефанов, добавив, что ни НАТО, ни так называемый коллективный Запад по большому счету не принесли республике ничего хорошего.



В свою очередь замдекана юридического факультета РГУ нефти и газа им. Губкина Михаил Смирнов заявил, что будущее мира — за многополярностью.

Новый мировой порядок уже находится в стадии экономического и идеологического формирования. Это происходит, прежде всего, на площадке БРИКС, считает эксперт.

«Если нынешний кризис будет усугубляться и США не захотят отступить, то это может привести к формированию военного союза России, Китая и других стран. То есть мы перейдем к новому формату противостояния с Западом», — добавил участник конференции.

По словам депутата парламента Казахстана Еркина Абиля, в формировании многополярного мира заинтересованы многие страны, в том числе Казахстан.

«Мир, конечно, прежним уже не будет. Каким-то государствам это может нравиться, каким-то — нет, но это объективная реальность», — сказал Еркин Абиль.