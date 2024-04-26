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Москвичам рассказали, будет ли погода благосклонна в майские праздники

Синоптик Шувалов: в Москве погода будет благоприятной в майские праздники

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Праздничные выходные в Москве и Московской области будут теплыми и солнечными. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нам не придется жаловаться на погоду в праздничные выходные, она будет очень и очень благосклонной к жителям Москвы и Подмосковья. Дождями она поделится в ночь на субботу, в саму субботу будут дожди, даже интенсивные, кое-где с грозой. Но они закончатся. А в воскресенье, в понедельник, во вторник, у нас практически без осадков», — сказал Шувалов.

Температура воздуха, по его словам, будет около +20 °C, 30 апреля — выше +20 °C, и только 1 мая на западе региона могут пройти небольшие дожди, но на температурном режиме они не скажутся.

До этого Шувалов предупреждал, что ближе ко Дню Победы в Москве и Подмосковье заметно похолодает на фоне передвижения циклона с Таймыра. По его словам, в среднем температура воздуха будет варьироваться от +12 до +17 °C, что в целом лишь немного ниже нормы.

Ранее россиянам рассказали, можно ли купаться в Черном море во время майских праздников.

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