Россиянин заплатил 1 млн рублей долгов по алиментам в обмен на водительские права

В Санкт-Петербурге местному жителю пришлось выплатить задолженность по алиментам 17-летней дочери, чтобы вернуть себе водительское удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Как рассказали судебные приставы, 38-летний петербуржец долгое время нигде не работал и накопил долг в размере 1,1 млн рублей.

Ограничение мужчины в возможности водить автомобиль, по мнению сотрудников службы, сыграло решающую роль в исполнении отцом своих обязательств перед дочерью.

«На прием в районный отдел мужчина пришел в тот же день, деньги на погашение задолженности по алиментам также нашлись мгновенно. В настоящий момент временное ограничение в связи в полным погашением задолженности снято, текущие алименты остаются на контроле – до совершеннолетия дочери осталась как раз пара месяцев», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Приставы напомнили, что водительские права могут отобрать до момента, пока алиментщик не погасит долг полностью.

Ранее в Калининграде многодетный отец накопил долг по алиментам и попался, когда пришел чинить компьютер.