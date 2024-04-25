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Следствие попросило арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья

Следствие запросило арест экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Следствие просит арестовать экс-зампреда правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Об этом «Газете.Ru» сообщили в суде.

Стригунковой предъявлено обвинение в получении взятки. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-чиновнице в виде заключения под стражу.

По информации «Коммерсанта», ей вменяют взятки на 150 миллионов рублей, уволилась из правительства Подмосковья она в марте.

Бывший первый заместитель председателя правительства Подмосковья была задержана в Москве 24 апреля. Стригункову подозревают в получении не менее 150 млн рублей. Эти деньги выплачивались ей якобы в качестве благодарности от компаний, занимающихся ремонтом подмосковных больниц. В ходе обыска в ее доме нашли крупные суммы наличными, множество предметов роскоши и ценностей.

24 апреля Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в органах следствия написал, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов, по некоторым данным, получил «космическую сумму взятки» от строительных компаний за то, что они получали подряды от военного ведомства.

Ранее юрист назвал наказание, которое грозит замминистра обороны РФ.

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