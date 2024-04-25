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В Петербурге поэт-рецидивист попал в ИК после того, как зачитал свои стихи суду

В Петербурге мужчина украл ванну с 19-го этажа и пытался разжалобить суд стихами

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Петербуржец украл ванну и попытался удивить суд своими стихотворениями. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент произошел на улице Корнея Чуковского. По версии правоохранителей, подсудимый воспользовался тем, что в квартире местного жителя сломался замок и пробрался к нему. В результате мужчине удалось украсть из жилья на 19-м этаже ванну и электроплиту, после чего он скрылся с вещами.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он уже дважды привлекался к ответственности.

На заседании суда мужчина зачитал стихотворения собственного сочинения, в которых пожелал счастья и добра судьям, после чего заявил, что не хочет «пойти на дно, в тюремные попасть сети». Он также добавил, что впредь будет чтить закон.

Петербуржца приговорили к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима.

Ранее в Петербурге мужчину осудили за нарисованную на листовке для участников СВО свастику.

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