В Казани пенсионерка решила помыть стекла и выпала из окна многоэтажки

В Казани 83-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает Prokazan.

Инцидент произошел на улице Аделя Кутуя. Местные жители обнаружили около дома пенсионерку, которая упала с четвертого этажа.

Как сообщает Telegram-канал «Казань на максималках», женщина могла сорваться случайно. Предположительно, она оказалась на высоте из-за того, что хотела помыть окна в квартире. Приехавшие на место медики спасти пострадавшую не смогли.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники МВД опрашивают очевидцев и проводят все необходимые мероприятия.

До этого в Ленобласти пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа. Ребенок находился в квартире вместе с родителями, но в какой-то момент оказалась на асфальте около дома.

Пострадавшую госпитализировали, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. О травмах девочки не сообщается. Информация о том, где в момент произошедшего были взрослые, отсутствует. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Кирове бывший десантник спас девочку, вышедшую на карниз балкона.