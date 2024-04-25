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В Москва-Сити эвакуировали одну из башен

Башню «Федерация» в Москва-Сити эвакуировали из-за пожарной тревоги

Эвакуация объявлена в одном из небоскребов в деловом центре Москва-Сити. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, речь идет о башне «Федерация». Работников из расположенных здесь офисов и посетителей попросили покинуть здание из-за срабатывания пожарной тревоги.

«Люди спускаются по эвакуационным лестницам вниз», — говорится в публикации.

Авторы материала уточнили, что эвакуация проходит в рамках плановой учебной тревоги.

25 апреля из Московского государственного технологического университета (МГТУ) «Станкин», расположенного в центре российской столицы, эвакуировали около четырех тыс. человек. Причиной послужило сообщение о минировании, после получения которого на место прибыли сотрудники оперативных служб.

За два дня до этого руководство московского торгового центра (ТЦ) «Сокольники» также объявило эвакуацию посетителей и работников. Людей по громкой связи попросили выйти на улицу, однако никакой информации о причинах произошедшего не поступало.

Ранее в Санкт-Петербурге с территории фудмолла эвакуировали более 300 человек из-за сообщения о минировании.

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