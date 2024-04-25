В Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него 3 млн рублей

В Волгограде конфликт между компанией местных жителей и участником СВО закончился уголовным делом. Об этом сообщает V1.

Инцидент произошел в Дзержинском районе. По предварительной информации, подозреваемые напали на участника Специальной военной операции, после чего отобрали телефон и банковскую карту. С нее подростки сняли три миллиона рублей. Известно, что в момент произошедшего боец восстанавливался после ранения.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали одного из подозреваемых, которым оказался 17-летний подросток.

«Предполагается, что в банде, напавшей на раненого мужчину, было около четырех человек, однако задержанный подросток отказывается давать показания», – сообщается в публикации.

Как сообщили в управлении СК РФ по региону, на данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства произошедшего и найти всех участников.

Ранее в Обнинске мужчины напали на бойца СВО, избили и похитили вместе с его машиной.