Пожарные ликвидировали открытое горение в кафе в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Свердловской области специалисты МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка конструкций», — говорится в сообщении ведомства.

В клубе «Инжи» в Нижнем Тагиле произошел сильный пожар. По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании появилось днем 25 апреля. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек.

До этого в МЧС сообщали, что на омском предприятии локализовали возгорание емкостей с нефтепродуктами. Спасатели локализовали возгорание на площади 1 тыс. кв. метров. Выяснилось, что горели три емкости с нефтепродуктами. В инциденте никто не пострадал.

24 апреля произошел пожар под Симферополем. В пресс-службе регионального главка МЧС России уточнили, что, когда первые пожарные расчеты прибыли на место происшествия, они зафиксировали, что горит железнодорожная цистерна. МЧС развернуло оперативный штаб тушения пожара. Для ликвидации огня привлекли более 100 спасателей и 20 машин. Известно, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на мебельной фабрике в Челябинской области.